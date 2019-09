Saaremaal avatakse ainulaadne taimeekstrakti tehas

OÜ Demo Farmi tehase, millel on võimekus toota kuni 6000 kg ekstrakti aastas, ehitamiseks sai ettevõte toetust 134 000 eurot maaelu arengukava meetmest, kirjutab Meie Maa .

Ettevõtte juhatuse liige Ain Süld on varem rääkinud, et Metsküla tehases hakatakse tootma erinevaid taimeekstrakte, kuid esmane eesmärk on lutserni- ehk alfalfa-ekstrakti tootmine, milleks sobivat sorti kasvatatakse osaühingu põldudel tehase lähipiirkonnas.