Uus aretuskeskus aitab luua tuleviku ilmastikuoludesse sobivaid viljasorte

Maaeluminister Mart Järviku sõnul võidavad valminud hoonest nii töötajad kui ka põhikliendid, põllumehed, kelle vajaduste tarbeks saab aretada uusi ja paremaid viljasorte. „See on oluline samm taimekasvatuse instituudi katse- ja analüüsivõime arengus,“ sõnas Järvik.

Järvik lisas, et Jõgeva sordiaretajad on hoidnud Eesti põllumajanduslikku aretustööd maailma teaduskaardil juba terve sajandi ning soovis neile jõudu jätkata seda tänuväärset tööd uutes, ajakohastes tingimustes.

„Sordiaretus on väga pikk protsess. Ühe sordi aretamisele kulub praegu umbes kaheksa kuni kümme aastat ja me peame olema valmis selleks, et praegused sordid ei sobi tuleviku ilmastikutingimustes kasvatamiseks. Eesti peaks keskenduma universaalsete teraviljasortide aretusele, mis toovad muutuvate viljahaiguste ja kliimaga alati kindla saagi.”