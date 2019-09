Metsatehnika on tänapäeval võimas ja peenelt häälestatud

KOMMENTAAR: Masinad suhtlevad metsas omavahel

Dimitri Kitsing

Intrac Eesti metsamasinate müügijuht



John Deere’i metsamasinatel on töö ja tootlikkuse arvestuse pidamiseks mitu lahendust, aga kõik algab harvesterist, kus arvutisse on sisestatud soovitud sortimentide tabel, mida masin konkreetselt langilt hankima läheb.

Lõikusprogramm on mõeldud tegema valikut väärtuslikuma materjali kasuks. Lisaks materjali mõõdistamisele fikseerib harvester mahalõigatud sortimendi täpse asukoha kaardil, mida hiljem saab kasutada väljaveotraktori operaator, kes planeerib puidu väljaveo.

Masinate vahel toimub toote-, aga ka maastikuinfo jagamine reaalajas pilveserveri kaudu. Selline harvesteri toodangu edastus otse väljaveotraktori pardaarvutisse võimaldab materjali efektiivsemalt välja vedada. Näiteks saab väljaveotraktori operaator masina kabiinist täieliku ülevaate, mis materjal ja kogus ootab langilt väljavedu, ning selle järgi marsruuti optimeerida ja tühisõite vältida. Kõige uuematel G-seeria John Deere’i metsamasinatel on uudne rakendus Timbermatic Maps standardvarustuses.

Lisaks saab jälgitavat tarnetsüklit pikendada nõnda, et väljaveotraktori laoplatsi koondatud materjali andmed lähevad edasi puiduveokile, mille juht saab koormale järele tulemist planeerida.

Et mitme masina vahel jagatavad andmed oleksid õiged ja täpsed, peab harvester olema regulaarselt kontrollitud ja kalibreeritud. See aitab puust kõige väärtuslikuma sortimendi kätte saada. Eestis on palju liigirikkaid ja ebaühtlaseid metsi ning erinevaid puidufirmasid, kel igaühel omamoodi soovid, mida ta toormena soovib. Sellepärast on metsas sortimendi tegemine teinekord suhteliselt kirju. Soovitud materjali kättesaamiseks tehakse erinevate tellimuste täitmiseks optimeerimisprogrammile uus tabel, kuhu märgitakse soovitud mõõdud puuliikide lõikes. Harvesteri operaator peab masina pakutud laias valikus teadlikult orienteeruma ning töö käigus õiged valikud kinnitama.

Täpsusnõuded on ranged. Näiteks RMKs ja teistes metsafirmades on eraldi spetsialistid, kes käivad raietöömasinaid metsas üle mõõdistamas, et sealt tulevad andmed oleksid korrektsed.

Materjali metsas mõõdistamisest rääkides: praegu tõsiselt võetavaid alternatiive mehaanilisele mõõterattale ja paksusanduritele veel pole.