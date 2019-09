Sügisel tasub seemneid koguda

Mina alustasin seemnete kogumist kümmekond aastat tagasi pastinaagiga. Märkasin, et poest ostetud seeme idaneb väga halvasti. Öeldakse, et pastinaagi seeme peab kogu aeg olema uus, kuni kaks aastat vana. Siis proovisin ise seemet kasvatada. Leidsin, et seda on kõige lihtsam nii teha, et jätta sügisel 10–20 taime maa sisse. Kevadel tärkavad sealt varakult jõulised pealsed, taim areneb kiiresti ja juunikuus on pastinaakidel uhked suured õiesarikad. Kuna need õitsevad kaua, kaunistavad need aeda mitu kuud. Kui taimed on viljakal pinnasel, kasvavad need vaat et kahe meetri kõrguseks ning meelitavad aeda palju mesilasi ja teisi tolmeldajaid. Seemned valmivad varem kui porgandil, juba augusti lõpus ja neid on kerge koguda.

Kaheaastaste taimede seemned

Kel juba kogemused tomati- või paprikaseemnetega, sel soovitan katsetada ka porgandiseemnega. Kevadel, kui maapind juba sulanud, võib teha lausa porgandite maitsmist: valida välja samast sordist umbes 25 porgandit, need ära pesta ja lauale ritta laduda. Seejärel võib igal otsast paarisentimeetrise jupikese lõigata. Neid jupikesi võib siis maitsta ja välja märkida, milline porgand oli kõige magusam, millisel rohkem mõrumat maitset. Samuti võib vaadata, milline porgand eriti sile ja sirge välja näeb.

Siis valige välja teie jaoks kõige paremad porgandid – ideaalis kuni 20 – ja istutage need uuesti mulda. Vahemaaks võib jätta 30 x 30 cm. Juulis moodustub pikk õievars, õied on suured sarik­õisikud (porgand ongi sarikaline) ja vägagi dekoratiivsed aiakaunistajad. Tuleb ainult jälgida, et need ei murduks, vajadusel toestada. Porgandil tuleb arvestada, et looduses on levinud ka metsporgand (rohkem Läänemaal), millega aedporgand ristub.

Valmivad porgandiseemned. FOTO: Triinu Guerrin

Porgandiseeme valmib päris kaua aega, seemet on oodata septembri lõpu poole, kui sarikad on tõmbunud pruuniks. Siis võib need kääridega ettevaatlikult ära lõigata ja panna paberkotti järelvalmima. Kõige parema seemne annavad suured sarikad.

Seemnetele oma kasvuhoone

Võib ka nii juhtuda, et sügis on külm ja vihmane ning paljud seemneid ei saa valmis. Kes tahab kindla peale välja minna, võib endale teha eraldi seemnekasvuhoone. Märtsis võib sinna juba külvata redise, aprillis-mais saab saaki ning siis võib jätta seemneks umbes 25 taime. Redis hakkab õitsema juba mai lõpus ja aprilli alguses, aga seemned valmivad alles septembris. Ise olen redise seemet alati ainult kasvuhoones kasvatanud, sest tean, et redisel on palju kahjureid, taimed süüakse lihtsalt enne ära, kui seemned valmida jõuaksid.

Aprillis-mais võib kasvuhoonesse istutada ka rea valiku läbiteinud porgandeid, sibulaid ja talve üleelanud porrusid. Kasvuhoones saavad just laugud tohutu kasvuhoo, ma pole kunagi avamaal suutnud kasvatada nii uhkeid sibula- ja porruõisikuid kui kasvuhoones. Kasvuhoonel on ka see eelis, et saab eraldada erinevaid sorte: näiteks võib jätta ühe porgandisordi avamaale kasvama (sel juhul kasvuhoonest kaugemale, et vältida sortide segunemist) ja teise kasvuhoonesse panna.

Keda huvitavad eksootilisemad taimed, näiteks basiilik, siis kasvuhoone on ainus võimalus saada basiiliku seemneid. Olen mitu aastat kasvatanud meil suhteliselt vähe tuntud kaneelbasiilikut oma seemnest ja seda eranditult kasvuhoonest kogunud.

Kogume vanu seemneid

Kutsume kõiki üles teada andma vanadest seemnetest. Võib juhtuda, et peres on veel keegi, kes kasvatab aedvilju või vanu taluaia lilli põlvest põlve edasi pärandatud seemnetest. Eestis tegeleb vanade taimesortide kogumise ja säilitamisega mittetulundusühing Maadjas, samuti OÜ Vanaema Aed.