Kuidas kütta mugavalt ja soodsalt?

Eestis on väga levinud õhk-õhk-soojuspumbad, mida on lihtne paigaldada.

Kütteperiood kogub hoogu. Kaugkütte korral pole justkui küsimust – tasud arveid ja tuba on soe. Kui kaugkütet pole, on kodu või muude ruumide kütmisel valikut omajagu. Mõistagi on vanasse ahiküttega elamusse ajakohase küttesüsteemi rajamine keerukam ja kulukam kui näiteks alles valmivasse hoonesse, aga mugavuse ja tõhususe nimel saab midagi ära teha igal pool.