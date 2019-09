Väetamine on oluline nii põllumehele kui ka aiapidajale, kuid et see eesmärki täidaks, tuleb seda teha mõistlikult. Põllumajanduses on väetamise seis nii hea, et Eesti on Läänemere ääres kõige keskkonnasäästlikum riik, koduaedades kiputakse aga teadmatusest norme ületama. Maa Elu küsimustele vastas Eesti Maaülikooli mullateaduse professor Alar Astover.