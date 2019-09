Eesti taotleb sõirale geograafilist tähist

Kui eelnevalt taotleti nimetuse „Vana-Võromaa sõir” ja „Setomaa sõir” registreerimist, siis nüüd on taotluses tehtud muudatus. Kaitstud geograafilise tähisena soovitakse nüüd registreerida nimetus „sõir”, kuna tootjad ja tarbijad kasutavad seda iga päev ka ilma piirkonna nimele viitava täiendita.

„Sõir on omapärane ja tervislik puhtast piimast valmistatud iidne Eesti toit. Eesti jaoks on selle väärtustamine Euroopa Liidu süsteemi kaudu väga oluline, sest geograafiline tähis on kindel kvaliteedimärk erinevate sihtturgude tarbijate seas,” sõnas maaeluminister Mart Järvik.