Sibulatee festivalil müüdi Peipsi sibul peaaegu läbi

„Ma ei tea, mis inimestel sibulapirukatega on, miks need nii väga maitsevad,” ütles Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe naerdes. „Ilmselt tullaksegi neid Sibulateele ostma.”

Piirkonna üks tuntuim kasvataja on Kolkjas elav Konstantin Avvo, laiemalt tuntud kui Kostja. Kostja on Peip­si sibula kasvatamise traditsioonide kaitsja. Ta muutub kurvaks, kui kuuleb, et keegi kasutab umbrohu tõrjumiseks keemiat või muid ebasobivaid meetodeid.