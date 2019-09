Selle aasta lemmikõun on ‘Krista’

Ülipopulaarne sügisõun ‘Liivi kuldrenett’, mis on senisest kolmeteistkümnest korrast võitnud kaheksal, jäi seekord kaheksandale kohale. Maitsvaima pirni tiitli napsas ‘Pepi’.

Lemmikõun ‘Krista’ on mahlane ja magushapu sügisõun, väliselt valkjaskollane, osaliselt punase kattevärvusega ning selle parim tarbimisaeg on septembrist detsembrini. (ME)