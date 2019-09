Tänavune hea viljasaak aitab klattida vanad võlad

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus ütles, et kuna kõikide põllukultuuride koristus pole veel lõppenud, saab praegu kogusaagi osas teha vaid esialgse prognoosi. Teatavasti oli möödunud aasta põua tõttu taimekasvatussektorile sedavõrd nigel, et sellega pole praeguse aasta saaki mõtet võrrelda. Taimekasvatajate jaoks olid keerulised ka kehva saagikusega 2016. aasta ja liigniiskusega silma paistnud 2017. aasta.

Teravilja kasvupind ulatus tänavu 365 000 hektarini, mida on nii möödunud kui ka 2015. aastaga võrreldes neli protsenti enam. Tera- ja kaunvilja ning rapsi pind kokku ulatus 480 000 hektarini, mida on möödunud aastaga võrreldes kaks protsenti rohkem ja 2015. aastaga võrreldes lausa kuus protsenti enam. Seega on eri kultuuride pinna kasv andnud panuse ka kogusaagi suurenemisse.