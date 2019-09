Toetust saab taotleda ka rändkaupluse avamiseks

18. septembrist 9. oktoobrini on ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) meetme 6.4 eesmärk on maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eelduste loomine uute sobivate ja atraktiivsete töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetust investeeringuprojektile võivad taotleda nii põllumajandusettevõtjad kui ka muude valdkondade mikroettevõtjad, kes arendavad oma tegevust maal. Lisaks on toetust võimalik taotleda ka nn avaliku sektori põllumajandusettevõtjatel.

Avaliku sektori põllumajandusettevõtja võib toetust taotleda ehitise ehitamiseks, hoone parendamiseks või masina/seadme ostmiseks ja paigaldamiseks üksnes siis, kui see on seotud kultuuri edendamisega või kultuuripärandi säilitamisega. Kavandatav investeeringuobjekt peab asuma maapiirkonnas.

Abikõlblike kulutuste ning taotlejale esitatavate nõuete kohta on info meetme määruses. Käesoleval MAK perioodil on maaelu mitmekesistamise toetusmeetme eelarve 57 miljonit eurot, sellest 12 miljonit on eraldatud käesolevaks taotlusvooruks.