Eesti võistlushobuseid hoiti Luhamaa piiripunktis üle kümne tunni kinni

Kommenteerib Veterinaar- ja Toiduameti kauplemise ning impordi ja ekspordi osakonnajuhataja Regina Pihlakas:

Luhamaa piiripunkt paikneb Euroopa Liidu välispiiril ning seal teostatud veterinaarkontroll lubab loomadel sisenda ja vabalt liikuda kogu Euroopa Liidus. Seetõttu viiakse piiripunktis teostatavad kontrollitoimingud läbi Euroopa Liidu ühtsete reeglite alusel ning loomade tervise nõuded ning kaasas olevate dokumentide nõuded on kehtestatud Euroopa Liidu õigusaktidega. Need nõuded kehtivad EL-i kõikides liikmesriikides ühetaoliselt. Piiril läbi viidavate kontrollide eesmärgiks on vältida võimalike ohtlike loomahaiguste levikut Euroopa Liitu ning kaitsta Euroopa Liidu hobuseid nende tervisele ohtlike haiguste eest. Kui loomad sisenevad Euroopa Liitu, siis viiakse piiri veterinaaride poolt läbi loomade väline vaatlus ning loomadega peab kaasas olema veterinaarsertifikaat. Hobustel on küll kiip ja pass, kuid need on hobuse identifitseerimiseks. Tervisealase kinnituse annab siiski vaid veterinaarsertifikaat. See nõue kehtib ka võistlustelt tagasi saabuvate Eesti päritolu võistlushobuste puhul. Tegemist on dokumendiga, mis väljastatakse riigi pädeva veterinaarasutuse, antud juhul Venemaa riikliku veterinaarteenistuse poolt. Sertifikaat tõendab, et võistlustel viibinud hobused on enne Eesti poole teele asumist üle vaadatud, neil ei esine kliinilisi haigutunnuseid, nad ei ole vahepeal kokku puutunud haigete loomadega ning nad käisid Venemaa sellises piirkonnas, kus ei esine loomadele kergesti nakkavaid raskeid haigusi. Kuigi tegemist on Eestist pärit loomadega, siis kus nad vahepeal käisid ning kellega kokku puutusid, meie piiri veterinaarid ei tea ning seetõttu ongi vajalik Venemaa poolt esitatud sertifikaat.



Antud juhtumi puhul esitati piiripunktis mittenõuetekohased dokumendid, kus oli antud ebaselge ülevaade loomade tervislikust seisundist, ei selgunud veterinaararst, kes dokumendid koostas ning puudusid vajalikud pitsatid. Sellised dokumendid ei olnud piisavad, et tagada ülevaade EL-i sisenda soovivate loomade tervisest ning seetõttu võis sellega kaasneda potentsiaalne oht kogu Eesti hobustele sissetoodavate ohtlike nakkushaiguste näol.



Olukorrale asuti kohe lahendust otsima ning Venemaa pädev asutus lubas esimesel võimalusel saata korrektsed dokumendid. Kahjuks aga dokumentide saatmine viibis. Seni pakuti piiripunktis väidetavalt haigele hobusele võimalust peatuda piiril olevas hobuste kontrollipunktis, kus on olemas ka hobustele mõeldud spetsiaalne boks. Sellest võimalusest sportlased keeldusid. Oluline on siinkohal välja tuua, et piiripunkti näol pole tegemist hobuste karantiseerimiskohaga ning Luhamaa vahetus läheduses puudub selline koht, kus hobuseid pikaajaliselt hoida. Piiril toimub eelkõige kontroll, mitte hobuste pidamine.



Dokumendid saabusid õhtul hilja ning koheselt edastati need Luhamaa piiripunkti. Piiripunktis asuti dokumente vormistama ning selleks tuli kohale ka lisaametnik, et protsess toimuks võimalikult kiiresti. Umbes südaöö paiku lõppes dokumentide vormistamine ning edasi tegeles hobustega toll.