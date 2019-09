Parim mahetootja kasvatab veiseid

Parimad mahetooted. FOTO: Eero Vabamägi/Postimees

Maaeluministeeriumi tellimisel tänavu juba kümnendat aastat toimunud konkurss näitas mahetootjate väga head taset ja oli tasavägine. Parima mahetootja konkursi võitnud lihaveisekasvatajad Tiina ja Ivo Tomson Valgamaalt paistsid eelkõige silma väga professionaalse aretustööga. Nad on loomade heaolule pühendunud uuendusmeelsed farmerid, kes on rajanud kõrgel tasemel tootmiskompleksi. „Tore, et meie tegemisi hinnatakse. Soovimegi, et rohkem pöörataks tähelepanu sellele, et meil on suurepärased looduslikud võimalused maheda rohumaaveise kasvatamiseks. Loodame, et lõpuks hakkab ka tarbija selliselt toodetud liha väärtust mõistma ja hindama. Täname ka Liivimaa Lihaveist rohumaaveise liha propageerimise eest,“ ütles Tiina Tomson.

Teisele kohale tulnud Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu tegeleb õuna- ja viinamarjakasvatusega ning on juba tuntust kogunud omavalmistatud siidrite ja muude jookidega, 2016. a võideti siidriga ka parima mahetoote auhind. Karmo ja Veronika Haasi sõnul on nende jaoks väga oluline väärindada kohalikku toorainet ja tõsta Eesti siidrikultuuri. Kolmandale kohale tulnud Niliske talu perenaine Krista Kanniste kasvatab lihaveiseid ning puuvilju ja marju. Koduõuele rajatud töötlemishoones on võimalik liha lõigata ning talu oma toorainest valmivad mahlad ja siirupid.

Mahetooteid hinnati kahes kategoorias – parim mahetoit ja parim mahejook. Beebitoitude sarjaga BabyCool parima mahetoidu tiitli võitnud Saaregurmee OÜ tegevjuht ja üks asutajatest Annika Vestel sõnas: „Täname tunnustuse eest, see paneb terve BabyCooli pere silmad särama ja näitab, et tegeleme õige asjaga. Meile on väga tähtis, et meie ettevõtmisest võidavad kõik – nii tootjad, tarbijad kui ka keskkond. Oma toodetes kasutame vaid kodumaist mahetoorainet ja loodame suuremale koostööle paljude väikeste mahekasvatajatega üle Eesti, et koos kasvada.“

Konkursi tulemused

Parim mahetootja 2019 – Vilsi OÜ / Vilsi Angus, Tiina ja Ivo Tomson

II koht – Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu OÜ, Karmo ja Veronika Haas

III koht – Wilawander OÜ / Niliske talu, Krista Kanniste

Parim mahetoit 2019 – Saaregurmee OÜ tootesari BabyCool

II koht – Pagar Võtaks OÜ sepik peedi ja tüümianiga

III koht – Pajumäe Talu OÜ mahevõi musta küüslauguga

Parim mahejook 2019 – Peenjoogivabrik Nudist OÜ vahuvein Rabarbra Brut Organic

II koht – Mahlametsa OÜ õuna-ebaküdooniamahl

III koht – Öun Drinks OÜ tikrilimonaad

Põneva toote eriauhind – Kuusikaru OÜ Piesta õunastroop

Toote sisu ja disaini väga hea kooskõla eriauhind – Eco Flora OÜ Rand & Rossi kastmete tootesari

Leivapäeva külastajate lemmik – La Muu AS piparmündi-stracciatella jäätis

II koht – Minna Sahver OÜ Minna mahe astelpaju marmelaad

III koht – Kuusikaru OÜ Piesta õunastroop

Aasta parima mahetootja konkursile kandideeris seitse mahetootjat üle Eesti. Aasta parima mahetoote konkursile esitati kokku 50 toodet 24 ettevõttelt. Parima tootja ja toote valisid välja erialaspetsialistidest koosnevad hindamiskomisjonid.