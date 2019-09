Osa kapsast jääb põllule, sest muidu kukuks hind liiga alla

Köögiviljakasvatajad kinnitasid Maa Elule, et tänavune porgandi-kapsa-peediaasta tuleb hea. See ei tähenda aga edukat aastat tootjatele, vaid pigem head aastat tarbijatele, sest suur saak langetab hindu.

Kadarbiku talu jaoks on tähtis koristada põllult strateegiline varu. „Kui vajalik kogus käes, siis üle selle me koristama ei hakka – isegi siis, kui on väga hea saak,” ütles mees, kelle sõnul jääb suur osa toodangust tänavu põllule. „Tühja tööd pole ju mõtet teha, pealegi läheks toodete müügihind sellega veelgi rohkem alla.”