Toetusmiljonid lükkavad Karksi-Nuia puidutööstusele uue hoo sisse

Textuuri tootmine võtab enda alla nii suure territooriumi, et selle näitamiseks pidi tegevjuht Argo Jõgi, kes on ühtlasi ka ettevõtte üks omanikke, ajakirjanikke lausa autoga ringi sõidutama. Kõigepealt sõitsime sisse päris uude hoonesse, mil polnud veel põrandatki all, kuid kus lauavirnad peagi algavast tootmisest aimu andsid. Seejärel suundusime saeveskisse, mis oma mõõtmete ja automatiseerituse astme poolest annab silmad ette küllap paljudele sarnastele tööstustele. Kahes suures angaaris käis aga detailide valmistamine Ikea mööblitehastele üle terve maailma.