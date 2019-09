Abruka ilves näitas end kaameras

Suve hakul jõudsid meediasse teated, et talvega on Abruka saarele ilmunud ilves, kes seal aeg-ajalt pahandust ning kohalikes elanikes võõristust tekitab. Kuna suur metsakiisu on üldjuhul küllaltki inimpelglik, kuid seejuures võimekas kiskja, oli loomulik, et ta saare elanikele muret valmistas.