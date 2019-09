Kanatiivad on parim meetoit

„Ikka on veidi uhke tunne, aga kas see just üldse parim meetoit on...” jäi oma rõõmu väljanäitamisega tagasihoidlikuks Kitzbergi gümnaasiumi kokatädi Viiri Vilgats, kelle mesised tšilli-kanatiivad kuulutati läinud nädalavahetusel Karksi-Nuias toimunud meefestivalil parimaks meeroaks.