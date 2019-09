Pihlakas on väge täis

Karjased näiteks tahtsid oma vitsa teha ikka pihlakast, sest see hoidvat hundid karjast eemal. Et pikne majja ei lööks, istutas maainimene maja ette pihlapuu. Uue maja ehitamisel aga matsid paljud kaitsva pihlaka keldrisse. Ja kaasa kaotamise hirmus võeti armsama juuksesalk, peideti majaseina sisse ja löödi pihlakane punn ette. Kalurid torkasid aga pihlaoksa merele minnes taskusse, uskudes, et see kaitseb tormi eest.