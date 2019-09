Vilja tuleb nii palju, et ei jõua ära vedada

Scandagra Eesti ASi viljaosakonna tootejuht Marge Pähkel sõnas, et viljavedude sujuv toimimine ja vedajate nappus on iga-aastane katsumus. Sarnane pilt avanes 2015. aastal, mil saak oli samuti väga hea. „Viimase viie aastaga on põllumeeste tehnikapark edasi läinud ja koristamistempo väga kiire,” tõi ta välja. „Kui saak on suur, tulevad murekohad kiiresti välja.”