Angerjamaimud tulevad lennukiga

Angerjas on tuntud selle poolest, et kõik isendid lähevad kudema Atlandi ookeani Sargasso merre. See on üheotsapilet, sest sealt tulevad Golfi hoovuse toel Euroopasse tagasi juba nende järglased, kes otsivad elutsemiseks mageda veega jõgesid ja järvesid. Aga Võrtsjärve nad ei jõua, sest Narva Elektrijaama lüüsidest üles tulla pole võimalik.