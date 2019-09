Hea köögiviljasaagi tõttu jääb osa saagist põllule

„Saagikuse osas ei saa suve üle kurta, kuigi Lõuna-Eestis oli ilm soodsamgi – meil kestis põud pikemalt,” rääkis OÜ Kadarbiku Köögivili juht Ville Pak, kelle põllumajandusmaad asuvad Harjumaal. Tänavune saak on tema sõnutsi kindlasti parem kui mullu, kui oli põud ja meeletu kuumus. Ka sel aastal oli põuda, kuid see oli teistmoodi: ööd olid jahedad.

Kadarbiku talu jaoks on tähtis koristada põllult strateegiline varu. „Kui vajalik kogus käes, siis üle selle me koristama ei hakka – isegi siis, kui on väga hea saak,” ütles mees, kelle sõnul jääb suur osa toodangust tänavu põllule. „Tühja tööd pole ju mõtet teha, pealegi läheks toodete müügihind sellega veelgi rohkem alla.”