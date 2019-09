Sangastes külvati rukist vanu traditsioone järgides

Käsitsikülvi koolituse korraldanud Eesti Rukki Seltsi juhatuse liige Ellen Pärn ütles, et selle tegevuse juures on kõige tähtsam õige külvinormi valik. „Külv on saagi alus. Mida hoolikamalt on see tehtud, seda parem. Kui on liiga tihedalt külvatud, siis see pole hea, sest kui rukis hakkab võrsuma, vajab ta kasvamiseks suuremat ruumi.”