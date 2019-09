Hea saak sõltub piirkonnast

„Meil oli siin –8 kraadi mõnel ööl, see võttis osal sortidel õiepungad ära. Samamoodi juhtus punaste ja mustade sõstardega,” rääkis Pruuli-Kaska talu perenaine Lija Kaska. Eriti puudutas see varajasemaid kasvumajas kasvavaid sorte, millel olid pungad selleks ajaks juba puhkenud. Taimed andsid küll saaki, kuid märksa väiksemat, kui võinuks loota. Samas on viimase nädala soojad ilmad soodustanud hilisemate sortide valmimist.