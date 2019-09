Viinamarjakasvatajatel on kibekiire saagikoristusaeg

Eesti ühes vanemas viinamarjaistanduses on praegu kibekiire saagi realiseerimisaeg ning talus on vähe päevi, kui midagi teha pole. Väsimuse märke pererahvas ei näita. Igal nädalavahetusel ollakse kusagil Eesti paigas marjadega väljas, niikaua kuniks viinamarju jagub. Juuli lõpus peetud avatud talude päeval külastas Pruuli-Kaska talu pool tuhat huvilist.

Aastate eest talupidamist alustanud Lija ja Jüri Kaska on nelja lapse kõrvalt pidanud enne viinamarjaistanduse rajamist piimakarja, kasvatanud vilja, lilli ja maasikaid.

Ent juba 1986. aastal püstitati esimene kasvuhoone ja istutati esimesed viinamarjataimed. Need said toodud Riia turult, sordi nimi oli ‘Alfa’. Viinamarjadega on Lijal oma mälestused juba varajasest noorusest. Seto­maalt pärit Lija on õppinud Räpina aianduskoolis. Ta meenutas, kuidas koolimaja seina ääres kasvasid viinapuud, mille vilju kunagi maitsta ei saanud.

Algul kliendid umbusklikud

Seitse suve sõideti üle päeva Võrumaalt Tallinna Nõmme turule maasikaid müüma, aga Poola maasikad lõid kodumaiste hinnad alla. Kasvuhoones kenasti kosunud ja saagikaks osutunud viinapuud andsid perele uue lootuse. Viinamarjakasvatus ja istikumüük muutus põhitegevuseks.

2002. aastal, kui Lija oli loobunud ka tomatitest, kasvatas ta juba 30 sorti viinamarju. Kui ta läks nende saaki kodukanti Setomaale laadale pakkuma, naerdi ta välja. Esiti arvati, et need polegi päris marjad, vaid kusagilt teatrilaost pärit võltsmarjad. Kui marjade ehedus oli ilmsiks saanud, põlati need liiga väikseks ja hapuks.

Kahesaja sordi hulgas, mida Lija praegu kasvatab, on nii magusaid kui ka hapukaid marju. Ühed sobivad veiniks, teised värskelt söömiseks. „Veinimarjad on väiksemad, nende maitse on tugevam, lääge mari ei anna veinile nüanssi,” rääkis Lija. Üldiselt on marjad väga maitseküllased ja tuleb tunnistada, et põhjamaine viinamari on lõunamaisest vürtsikam.

Eesti viinamarjakasvatuse grand old lady Lija pole tänaseks tundmatu kellelegi, kes viinamarjakasvatuse vastu sügavamat huvi on tundnud. Pruuli-Kaska talu on sagedaste õppepäevade toimumispaik ning Lijalt on aja jooksul abi, nõu ja tuge saanud paljud. Talus käivad suviti ka praktikandid.

Viinamarjaistandused Eestis ei ole enam mingi uudis, kuigi nende kasvatamine siinses kliimas meenutab kohati don-quijotelikku võitlust külma ilma ja tuulega. Tugev tuul ohustab eeskätt kasvuhooneid, kus viinamarju kasvatatakse.

Pruuli-Kaska talu 1500 ruutmeetril kasvavad viinamarjad 60 meetri pikkustes ja kaheksa meetri laiustes kiletunnelites. Künkanõlval avamaaistanduses on viinamarjade all pool hektarit. Siin on vaatepilt justkui Toscanas, ent see on petlik. Meie kliimas on taimed täielikult ilmastiku meelevallas. Need viinapuud, millele talvekülm liiga on teinud, asendatakse kevadel uutega. Nii see eluratas ringleb. Mõnel sordil ei saa Eesti kliimas mari valmis, teisel saab aga näiteks mari varakult küpseks, ent võrse ei valmi.