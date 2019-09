Pärnus kohtuvad Euroopa Liidu maaelu edendajad

Minister lisas: „Eriti suur rõõm on tervitada Eestis Euroopa noori maaelu edendajaid. Oleme ka siin seadnud sihiks tuua noori tagasi maale, et nad jätkaksid edukat ettevõtlust talumajapidamistes.“

LINC on Leader-tegevusgruppide iga-aastane kokkusaamine, mille algatas 2010. aastal Austria koostöös Eesti, Soome ja Saksamaaga. LINC-konverentside eesmärk on jagada kogemusi maaelu edendamise tegevuste osas, mille osaks on tutvumine Leaderi edulugudega, kontaktide loomine ühiste projektide elluviimiseks ja uute koostöölepingute sõlmimine.