Põllumehed loovad kindlustusühistu

Alates selle aasta 2. märtsist lubab seadus Eestis taas pakkuda kindlustusteenuseid ühistu kaudu. Põllumajanduskoda on olnud kaasatud ühistu asutamistegevusse juba aasta jagu, nüüd oktoobri alguses peaks kindlustusühistu saama ka äriregistris registreeritud.

"Põllumeeste jaoks on tegu väga olulise ajaloolise sammuga – kindlustusühistu luuakse liikmete poolt ja tegevuse peaeesmärk on liikmetele õiglase hinnaga vajalike kindlusteenuste osutamine. Kindlustusühistu on kindlasti Eesti ettevõtjatele ja eraisikutele õige valik,“ ütles põllumajanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen.