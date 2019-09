Viinamarjakasvatajatel oli väga hea aasta

"Kõigepealt oli möödunud suvi hästi soodus õiepungade moodustumiseks ja tänavune suvi on olnud väga hea marjade arenguks. Ja need kaks asja kokku on tõesti väga hea saagi andnud," rääkis Saare-Tõrvaaugu aiandi kasvuhoones viinamarju kasvatav aednik Harri Poom ERR-ile, ja lisas, et kui on kehv suvi, siis ei edene marjad kasvuhooneski.