Näpunäiteid seenelistele: mida teha, kui kohtud metsas hundiga

Juhised on kooskõlas ka Eesti Koeraomanike Seltsi ja Eesti Jahimeeste Seltsi soovitustega.

Huntidel on kaasasündinud väga tugev inimhirm – reeglina põgeneb ta inimest tajudes ise. Kui loom sind ei karda ja on uudishimulik, on enamasti tegemist hundikutsikaga, kes sulle mingit ohtu ei kujuta.