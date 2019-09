Sügisel kasvatage aia huumuskihti

Minu aia vanim osa on umbes 150 ruutmeetrit suur. Veel kuus aastat tagasi koosnes see tavalistest kitsastest vagudest, kus kasvatasin meil kõige enam levinud söögitaimi. Ikka nii, et igal taimel oma rida. Viis aastat tagasi alustasin selle osa üleviimist permakultuurseks aiaks: ajasin vaod kahe-kolmekaupa kokku, katsin peenrad sõnniku ja põhuga, vahekäigud kuivanud lehtede ja muu käepärasega.

Siis istutasin ja külvasin erinevaid taimi kokku: herned tatra ja rukkilillega, kartulid ubadega, maasikad küüslaukude ja sibulatega, siia-sinna külvasin saialilli, moone, kurgirohtu ja keerispead. Aiamaa äärtesse panin piirajateks erinevaid münte, põõsana kasvavaid lilli ja vastupidavaid püsikuid, nagu leesk- ja mesiputk. Kuna mu krundil kasvas jõudsalt varemerohi, siis jätsin kõikidesse vahekäikudesse varemerohu kasvama.

Nüüdseks suudab vaid väga terase silmaga vaataja eristada peenraid vahekäikudest, sest igal pool kasvavad lopsakad taimed. Kõigepealt hakkavad silma teiste kohal kõrguvad pikad moonikuprad (ilusad isegi sellisel kujul), siis õitsevad tatra- ja porganditaimed. Nende all on saialillede jõuline rinne. Siis märkab silm siin-seal veel rohelisi kartuli- ja porruvarsi, õitsvaid sibulatutte, punavaid tomateid.

Aiamaa kaugem osa on ääristatud kõrge õunmündiga, selle kõrval laiutab üsna suurel alal krässus lehtedega ‘Crispa’ münt. Nende kõrval on suutnud oma koha eest seista ka madalam šokolaadimünt. Kõik mündid õitsevad praegu, on täis mesilasi ja teisi putukaid.

Kuna ma oma aeda enam ei künna ega muul viisil maad ümber ei pööra, siis kõik taimed paljundavad end ise. Teiste seas ka kartul. Sellelt aiamaalt saan oma varajase kartuli, võtan seda jao järgi söögiks. Sügisel jääb alati mõni mugul mulda ja need hakkavad kevadel ise uuesti kasvama.

Nende olemasolevate kultuuride vahele istutan igal kevadel n-ö aasta taimed: mingid mulle sel aastal eriti olulised leiud, millel tahan silma peal hoida. Sel aastal olid need näiteks porrud ja kahte sorti sibulad. Suvel jälgin ainult seda, et mõni taim liiga vohama ei hakka.

Üldiselt leiavad kõik taimed 2–3 aastaga oma koha ning toetavad üksteist, ainult varemerohu puhmad kasvaksid teistest üle. Sestap murran nende lehed suve jooksul 2–3 korda maha ja katan nendega peenraid, mis vajavad lisakatet või väetist. Lasen varemerohul mõõdukalt paljuneda, just nii palju, et oleks piisavalt suvist multšimaterjali. See on ka üks esimesi taimi, mida soovitan kõigil aeda tuua. See ei hakka niimoodi vohama nagu nt võõrkakar, on mitmel moel kasulik ja selle suured lehed tekitavad tõepoolest arvestatavat biomassi.

Sügis aias