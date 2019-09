Koerale ujumiskohta otsides sündis veinikelder

„Selle aasta viinamarjasaak tuleb keskmine. Ootame valmimist,” ütles Valgamaal asuva Murimäe Veinikeldri perenaine Janika Ilves augustis. Selle loo ilmumise ajaks on suure tõenäosusega esimene korje kasvuhoones tehtud.

Avamaal, terrassidel on Murimäel kasvamas 15 sorti – katsetamaks, milline ikka paremini ja kiiremini valmib. „Esimese nelja aasta kogemusel edenevad paremini ‘Hasanski’, ‘Zilga’, ‘Lauma’, ‘Supaga’ ja ‘Solaris’,” loetles Ilves. Kasvuhoones on neil ‘Solaris’, ‘Regent’ ja ‘Rondo’. Saaki on oodata kõigilt.