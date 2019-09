Purpur-siilkübarat saab veel korjata

Mitmeaastane korvõieliste sugukonda kuuluv 60–100 sentimeetri kõrgune taim kasvatab esimesel aastal lehed, teisel aastal õitseb. Õis on kõrge, tumeda põhjaga ja purpurvioletne. Kui angervaksa on peetud niitude kuningannaks, siis purpur-siilkübar on ürdiaia kuninganna. Selle kauneid õisi on kasutatud kuivlilleseadetes.