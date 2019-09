Koduõppel lapse ema Anneli Kirspuu ütles, et tunneb küll kartust, mis saab tema pojast edasi selles konkurentsimaailmas, kuid samas on süda rahul, sest laps oskab enda tunnetamise kaudu teada oma kohta siin ilmas.

Kirspuu on õppinud klassiõpetajaks, kuid tema oma laps on koduõppel. See olukord tekitab naises vastakaid tundeid. „Minus on kaks poolt. Õpetajana on minus hirm, mis tuleneb ühiskonna tõekspidamistest. Emana näen oma last vabana, loominguliselt ja harmooniliselt kasvamas. Hirmuta,” kõneles ta.