Eesti toidutootjad osalevad Balti suurimal toidumessil

24. korda toimuval messil on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt korraldatud ühisstendil seekord väljas neli Eesti ettevõtet: Kadarbiku Köögivili OÜ, Eesti And OÜ, Must Küüslauk OÜ ja Nõo Lihatööstus AS.