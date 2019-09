Uhkemad põllutöömasinad maksavad nelja uue maja hinna

Põllumajandustehnika maaletoojad on Eesti ettevõtjatele toonud hulgaliselt võimsaid ja kalleid abimehi, mis aitavad tootlikkust tõsta.

Osaühingu Agriland müügijuht Mihkel Timmermann kõneles, et nemad on Eesti põllumeestele toonud mõned maailma suurimad standard-ratastraktorid. 517hobujõuline 1000 seeria Fendti ratastraktor on näiteks olemas Lääne-Virumaal JK Otsa Talu osaühingus.