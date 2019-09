Septembri keskpaik toob Tallinnasse seenefestivali

Festivali eesmärgiks on tõmmata tähelepanu seente mitmekesisusele ja erinevatele kasutusvõimalustele - seenemaailm on laiem kui söödavad-mittesöödavad seened ning me puutume nende eri vormidega oma igapäevaelus kokku rohkem kui arvata oskame. Lisaks juhib festival ka tähelepanu arukale looduses viibimisele ning kutsub inimesi üles kaasa mõtlema keskkonnasõbraliku mõtteviisi kujundamisele.

Nii kogenud kui ka algajad seenelised saavad erinevate söödavate, mittesöödavate, tinglikult söödavate kui mürgiste seentega tutvuda loodusmuuseumi seenenäitusel, kus on kohal ka konsultandid, kes kaasavõetud seenekorvi sisu määrata aitavad. Seenefestivali toimumise ajal on seenenäituse külastamine kõigile tasuta.

Festivalil on kohal Politsei- ja Piirivalveametkoos teenistuskoertega, et rääkida turvalisest looduses viibimisest ning sellest, kuidas seenemetsa mitte ära eksida, ning Päästeamet, kes juhib tähelepanu sellele, mida teha, kui leiad lisaks seentele metsast ka lõhkekeha.

Miks aga on meil seeni üldse vaja? Selle üle arutlemiseks on kohal Keskkonnaamet. Kellel on aga vaja oma seenelkäigu varustust täiendada, leiab festivalilt ka selle, ning endale soetamiseks on olemas ka valitud temaatiline kirjandus ning mitmed seene-tooted.