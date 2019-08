Need vanad armsad talulilled

„Mina ollin lapseke – ku suur-lai ma võisi olla, seda ma just ei tää /…/ Sis nägin sääl esmalt jurjenituttisi /…/ Küll ollid ilusad need tutid /…/ See olli kuskel säl laadaplatsi ääres üks aid, ja mina võtsi ja läksi sinna aida – ja ju’s ükski ka ei näinu ja keelama ei tulnu – läksi ja kakkusi sääl mõne tuti. Vanemad ollid laadal võid toonu, tühe võipütt olli vankres, mina pistsin need tuttid senna sisse.”

See tore tsitaat märgib, et oma vanade taluaedade kohta saamegi peamiselt teavet kirjapandud mälestustest ja kirjeldustest, aiaplaane ja taimenimekirju kas pole või on neid ülivähe säilinud. Lapsepõlve kustumatu mälupilt Häädemeeste kandis Salatsi laada ajal nähtud daaliatest ehk jorjenitest on esmalt kirja saanud rahvausundi ja -luule uurija Oskar Looritsa raamatusse „Endis-Eesti elu-olu” ja sealt on see omakorda jõudnud Anneli Banneri suve hakul ilmunud „Eesti aia ajalukku”, mis käsitleb meie koduaedade ja sealse taimevaliku arengut 19. sajani keskpaigast 1980. aastateni.

20. augusti talutaimede päeva botaanikaaias täitsidki Anneli Banner ja Tiia Morfin (varem Trolla), kes teevad tänuväärset tööd, kogudes ja talletades kild killu haaval meie aedade lugu.

Eestlased on ikka olnud kirjasõna usku, kuid isegi kõike, mis õpetliku sisuga ajakirjanduses ja esimestes käsiraamatutes kirjas, ei saa uskuda – seal soovitatut tuleb enne mälestustega võrrelda. Soovitatu levis aegapidi. Banner tõi näiteks lavendli ja rosmariini: taimi tutvustati ammu, kuid laiemalt levima hakkasid need alles mõnikümmend aastat tagasi.

Banner töötab Eesti Vabaõhumuuseumis püsinäituse kuraatorina. Tema hoole all on muuseumi talude juurde loodud ajastukohased aiad, ta on korraldanud meie pärandit tutvustaid aiapäevi. Näiteks 25. augustil oli muuseumis koostöös Polli Aiandusuuringute Keskuse inimestega õunaajaloo päev.

Morfin on pärandtaimedega samuti pikalt tegelnud, tal (OÜ Vanaema Aed) on kollektsioonaed Karulas, peale selle veab ta paljudele tuttavat Facebooki-gruppi „Kes kasvas vanaema aias”, kus saab oma taimeleide ja vanade sortide kohta kuuldud pärimust jagada ning targematelt nõu küsida.

Oma hoidmine ja jagamine on tähtis geneetilise mitmekesisuse säilitamiseks ja seepärast on pärandtaimed kogu maailmas järjest hinnatumad. Grupi nimes vahetas sõna „kes” varasema sõna „mis” hiljuti välja, sest Tiia sõnul on nii õigem, taimed ju elavad ja nende kohta ütleb ta alati „kes”.

Banner tõi meie aedade kujunemisest rääkides välja kolm tõusuaega. Esiteks 19. sajandi teine pool, kui talusid hakati päriseks ostma ja C. R. Jakobson innustas: „Päriskoha omanikule on häbiks, kui temal viljapuuaeda ei ole istutatud /…/.”