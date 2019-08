Pelmeenide ja sõira kodu

Inara Luigas on endine Mikitamäe vallavanem ja Setu Kuningriigi ülemsootska, Eesti Naisliit andis 2002. aastal talle kolme lapse vanemana aasta ema nimetuse. Rääkimata tema tööperioodist riigikogus aastatel 2006 kuni 2009.

Setu kultuuri eestvedaja Inara Luigas on koostanud ja avaldanud väikese kokaraamatu „Setu toidud”, peale selle on ta mitme kokaraamatu kaasautor. Nüüd on ta teinud poliitikaga lõpu ja tagasi kodukandis, kus otsib rakendust kohalikku elu edendades.

Vana koolimaja

Inara Vanavalgõ Kohvitarõ asub küla läbiva põhimaantee ääres. Selle tunneb ära akendele ritta seatud valgete kohvikannude järgi. „Nende kogumine on minu viimaste aastate hobi, mis on nakatanud paljusid, sest tullakse külla valgete kannukestega,” rääkis Lui­gas.

Kohvitarõ on leidnud paiga Mikitamäel 1924. aastal valminud kooli- ja hiljem nõukogude ajal rahvamajana kasutatud hoones. Luigas kirjeldas, mis seisus olid ruumid enne remonti. „See on täielik kontrast võrreldes tänapäevaga, kus kõik on helge ja valge,” rääkis ta. „Saali lagi oli musta värvi nagu tuntud laulus, et must lagi on meie toal.”

Inara Vanavalgõ Kohvitarõ on lahti siis, kui toimub mingi üritus. Muidugi on perenaisel unistus, et uksed on avatud iga päev ning kõikidele külalistele saab pakkuda head ja paremat kohalikku kraami.

Hoone võeti kasutusele viis aastat tagasi. „Siis alustasime kohvikute päevadega,” meenutas Luigas. „Kogusime laudu, rätikuid. Tõime siia minu vanaema ja kohalike käsitööd. Vanem tütar teeb imeilusat peent käsitööd, heegeldab linikuid ja pitse. Ütlesin, et ei ole mõtet neid kapis hoida.”

Tänapäeval rikastabki saali setu käsitöö, mida kohalikud siin müügiks pakuvad. Leaderi programmi toetusega ehitati välja tualett, kanalisatsioon ja vesi. Samuti korralik nõuetele vastav köök, millel on veterinaar- ja toiduameti tegutsemisluba. „See on uhke värk,” lisas Luigas. Remonditi ka üks vana ahi ja ehitati uus, mis ruume külmal ajal soojaks kütavad.

Eeskätt kohalik kraam

„Siin korraldatakse seminare, koosolekuid, sünnipäevi, juubeleid ja oh rõõmu, ka üks pulm on tellitud, teeme pelmeeni õpitubasid, mida on palju,” loetles Luigas.

Suvi on turistide aeg. Mööda seda maanteed liigub palju välisturiste ja uudistavaid eestimaalasi, nii autode kui ka jalgratastega. „Teed on meil head ja siia saab mugavalt kohale,” rääkis Luigas. Toite valmistatakse vanade retseptide järgi, ikka „pliinid ja vadsad, kissell ja pelmeenid, kukeseenesupp ja muud piirakid”. Sõira tehakse, kivialust ja maapähklitega, sõira ka praetakse.

Kõik, mida kohvikus pakutakse, on kohalik kraam. „Siin ei ole peeni roogasid,” tähendas Luigas. Näiteks tikrimoos, mida koos sõiraga pakutakse, on oma aias kasvanud marjadest. „Kõik, kes siinkandis midagi kasvatavad, võiksid anda teada, otsime ehedat kraami,” kutsus ta üles.

Igal setu perenaisel on oma sõira tegemise tava ja retsept.