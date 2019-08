Päikesepaneelidest katus kaitseb kodu ja toodab voolu

Mõte toota päikesepaneelidest katusekatteid tekkis Mait Kukel, Silver Aednikul, Mattis Jürimäel ja Marko Moksil juba viis aastat tagasi.

2015. aastal sündis osaühing SolarStone ja esitas endale väljakutse: kombineerida kivikatuse tugevus, selle traditsioonid ja integreerida nende vahele fotoelektriliste elementide (PV) paneelid, mis katusele sobivad, ja samal ajal panna kiviruudud ilmastikukindlalt ühilduma päiksepaneelide moodulitega, nii et katus oleks peale funktsionaalsuse ka ilus.

Toote loomisel lähtuti levinumate katusekivide mõõtmetest ja katusekivide paigaldamise tehnoloogiast.

Nüüdseks on ettevõte paigaldanud juba üle saja katuse. „Päikesepaneel võib olla ja peabki olema esteetiliselt nägus,” sõnas ettevõtte juht Mait Kukk. „Arvame, et katus võib täita mitut eesmärki: kaitsta kodu vihma ja lume eest ning toota voolu. Miks kasutada voolu tootmiseks väärtuslikku maad, kui katusepind on kasutamata? See ei ole mitte ainult ruumi kokkuhoid, vaid uue või renoveeritava maja puhul ka materjalide ja raha kokkuhoid. Põhimõtteliselt jääb ju katuse ehituse raha üle.”

Kuke sõnul on päikesepaneelide paigaldus tehtud nii lihtsaks, kui see tehniliselt üldse saab võimalik olla. Katuse ettevalmistustööd on täpselt samad nagu kivikatuse või üldse mistahes katusekattematerjali puhul. Paneelid paigaldatakse katusematerjali asemel otse roovile.

Elektri tootmiseks on vaja paigaldada ka inverter ehk voolumuundur ja kodune elektrijaam ongi valmis. SolarStone’i toodetud päikesepaneelidele pole vajalikud lisaraamitised ega -kinnitused.

Oma toodet on ettevõte tutvustanud tänavu mitmel rahvusvahelisel messil ja loodab leida tugevaid koostööpartnereid. Kukk ei varja, et ettevõte näeb suuremat potentsiaali ikkagi välismaal ja põhiliste riikidena neid, kus on laialdaselt levinud kivikatused.

„Oleme rõhu asetanud Skandinaaviale ja meil on Rootsis tugev partner, kellega koostöös hakkame kohalikul turul tutvustama SolarStone’i päikesepaneele,” rääkis ta.

Paralleelselt käivad läbirääkimised koostööpartnerite leidmiseks Norras ja Soomes. Koduturg on ettevõtte pakutavad päikesepaneelid väga hästi vastu võtnud, aga paraku on see liiga väike normaalses mahus tootmise käivitamiseks.

Üle-eelmisel nädalal võisid osaühingu SolarStone juhid rõõmustada, sest nende ettevõtmisesse otsustas panustada taastuvenergia investor osaühing Sunly. Pool aastat kestnud läbirääkimised olid kandnud vilja.

Kukk märgib, et Sunly tugi ettevõttele ei ole ainult rahaline, vaid tähtsad on ka nende teadmised ja kogemused.