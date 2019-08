Katus ei pea olema igav

Laast sobib pigem vanematele hoonetele ja asjatundmatu silm ei suuda ainult välimuse põhjal tihti sindli- ja kimmkatusel vahet tehagi. Sindelkatuse eeliseks on soone ja punni osa, millega sindlid teineteise sisse kinnituvad, ja kimmkatustele saab dekoratiivsust lisada kimmide otsi erinevaks kujundades, need võivad olla teravad, ümarad, ühele küljele kaldu jne. Kimmidest saab väga edukalt ehitada ka fassaade ja kombineerida neid laudisega või kasutada täiesti iseseisva materjalina.

Kuigi turule tuleb üha u­usi või uuendatud katusekatte­materjale, on puitkatuste populaarsus püsinud stabiilne. Sageli ostetakse suvekodu, mille eterniitkatuse eluiga hakkab lõppema ja siis avastatakse, et seal all on mingit liiki puitkatus. Nii leitaksegi tee traditsioonide juurde ning püütakse taastada hoone vana ja väärikam ilme.

Tänapäevastele puitkatustele arvestatakse kestvuseks kümme aastat kihi kohta. „Meie katused on enamasti kolmekihilised ja seega võiks nende puhul eeldada umbes 30aastast eluiga,” ütles Käärd. Üldiselt vajavad puidust katusekattematerjalid siiski tavalisest rohkem tähelepanu ja hooldamist, mis tähendab, et hea peremees võiks korra aastas katuse üle pühkida ja e­emaldada oksaraod ning lehed, erilist tähelepanu tuleb pöörata neeludele või teistele kohtadele, kuhu kipub sodi kogunema. „Põhimõte on, et sademed voolaksid võimalikult kiiresti maha. Nii peab katus kauem vastu. Kõige rohkem viieaastase intervalliga võiks puitkatuseid tõrvata või töödelda tõrvaõliga,” jagas Käärd soovitusi.

Kuigi enamasti võib puitkatusega hooneid kohata maapiirkondades, leiab neid linnadestki. „Otseselt keelatud need ju ei ole. Tean päris paljusid maju Nõmmel, mis on kas kimm- või sindelkatusega. Küsimus on rohkem uutes hoonetes, millel on nõuded katusekattele ja neid katseid kahjuks Eestis keegi läbi viinud ei ole. Seega võib olla keeruline saada päästeametist kasutusluba,” rääkis Käärd.

Kui rääkida puitkatuste tuleohtlikkusest, siis niisama puit Käärdi kinnitusel ei sütti. „Juhuslik säde seda naljalt põlema ei saa ja kui korstnad on ehitatud õige kõrgusega, ei tohiks puit olla teiste katusematerjalidega võrreldes märkimisväärselt ohtlikum. Tänapäeval on võimalik puidu süttimisohtu erinevate ainetega immutades täiendavalt vähendada,” lisas ta.

Rookatus paitab silma

Rookatustele spetsialiseerunud Hiiumaa ettevõtte Warabuki OÜ juht Eero Paap toob roost rääkides välja mitu e­elist. „Tegu on sajaprotsendiliselt loodusliku materjaliga, vihm ei tekita katusele sadades mingit häirivat heli, roog on väga heade soojustusomadustega,” seletas ta. „Roogu saab paigaldada ka täiesti kõverale pinnale, mistõttu on see näiteks mõne vana aida või talumaja puhul parim variant. Kuna aluspindu sageli päris sirgeks ei saagi, läheks töö pleki või kiviga keeruliseks. Ja kuigi ilu on vaataja silmades, tundub mulle, et enamik inimesi peab rookatust lihtsalt ilusaks.”

Konkurents rookatuste pakkujate vahel on tugev. FOTO: marianne loorents/virumaa teataja