Koduaknast merevaadet seganud pilliroog aitab plastireostust ohjeldada

Koduõue umbrohust saab tooteid, mis aitavad maailma plastireostust vähendada. FOTO: Tiit Efert

Ühest taimest saab umbes kaks kõrt. Taimed võivad samas kasvada kuni kuue meetri pikkuseks ja materjali jääb üle palju. „Hästi tugev ja vettpidav materjal,” rääkis Sander. Pilliroost valmistatakse isegi vormelitele detaile.

Sandri ülesanne on hoolitseda selle eest, et pillirookõrte kasutamine oleks ohutu, et kõik bakterid, mis kõrte sees elavad, saaks hävitatud. Kokku on tootmises 12 etappi. Kõrsi tuleb ka kuumtöödelda. Nii pilliroo sise- kui välispinnal on looduslik kilekiht ning see on pestav. Kümnekõrrelise komplektiga pakendis on spetsiaalne puhastushari, millega kõrt puhastada. Pärast iga tarvitamist tuleks kõrred kohe ära pesta. Kõrred on masinpestavad, aga kui nendest tuleb tüdimus, siis kompostitavad.

Loodus ei kannata

Pilliroog on hästi taastuv materjal, igal aastal kasvab uus taim asemele, sõltumata sellest, kas vana on maha võetud või kuivab lihtsalt ära. Tegemist on kiiresti vohava umbrohuga, mis ülejäänud liigid ümberringi välja sööb. Ka pinnavee kvaliteet muutub, kui see maha võtta. Mida saastunum on vesi, seda paremini pilliroog kasvab. „Ühest küljest on see tohutult tüütu taim, teisest küljest ressursina väga hea, kiiresti taastuv,” selgitas Mihkel.

Seetõttu ei ole tooraine leidmisega probleeme. „Lepime maaomanikega ikka kokku,” ütles Mihkel. Kui algul mütati mudas ja lõigati kõrsi käsitsi, siis ühel hetkel mõisteti, et lihtsam on seda teha talvel, kui kaldaäärsed on jääs. Nii tulebki kogu aasta vajadus kuu ajaga kokku koguda. „Meie eesmärk on toota, mitte nokitseda,” põhjendas Mihkel.

Nüüdseks on ettevõttes kolm töötajat. Esimesed töötajad võeti külmas kuuris asuvasse tootmistsehhi läinud aasta oktoobris. Sellele eelnes Eesti Disaini Auhindadel pälvitud elumuutva tootedisaini auhind, mis andis enesekindlust juurde. Puhurite soojas töötati kuuris kuni veebruarini. Pakkimine toimus elutoas. „Terve tuba oli karpe täis, istuda ega astuda polnud kuhugi,” kirjeldas Mihkel ja lisas, et see oli raske periood.

Detsembris saadud tunnustus Prototroni võistlustel, millega kaasnes 20 000eurone auhind, andis võimaluse otsida tootmisruumid kodust eemal ning investeerida uue materjali arendusse. See oli Mihkli sõnul tohutu vabanemine. Praegu on ettevõttel 135 ruutmeetrit tootmispinda. Seal on saed, ahjud, lihvija, lasergraveerija. Kliendid saavad teha nimelisi tellimusi.

„Pilliroo lõikamiseks proovime uue masina leiutada, et tootlikkust kasvatada,” sõnas Mihkel.

Pillirookõrsi on aastaga müüdud 80 000 tükki. Samas on andmeid, et maailmas tarbitakse aastas 35 miljardit plastkõrt. „Iga kümnes osa ookeanis leiduvast plastist on kõrs,” edastas Sander fakte.

Seetõttu proovitaksegi leida lahendusi. Pilliroog on alternatiivina suurepärane tooraine.

Klientideks on valdavalt eraisikud. Kõrsi müüakse Stockmannis, Kaubamajas, Rahva Raamatu poodides, samas ka Liiva Coopis ning Eesti Disaini Majas.