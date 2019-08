Minister: niidetud rohtu saab jätkuvalt hekseldada

Heksli mahajätmine rohumaal on tema hinnangul sama, mis muruniitmine koos multšimisega koduaias: mõlemal juhul jäävad peenestatud rohttaimed pinnasele kõdunema, et toitained mulda tagasi saaksid. Mingist mädanemisest sellise väikese koguse rohttaimede puhul, mis ühel ruutmeetril kasvavad, rääkida ei ole kohane. Samas toimub mädanemisprotsess kindlasti suurte hekslikoguste kokkukuhjamise korral.

Heksli põllult äraviimise nõude kehtestamise järel loobus mitusada maaomanikku pindalatoetuse taotlemisest ja paari aastaga tekkis hulgaliselt võssa kasvavaid põldusid. Nüüd, kui see nõue tühistati, otsustasid paljud varasemad taotlejad uuesti pindalatoetust küsima hakata ja põllud võsastumisest päästa.

„Ja kui veisekasvatajatel on tõsine huvi nendelt maadelt täiendavat sööta saada, ei takista miski neil maaomanikega selles kokku leppimast,” lisas Järvik.

Vastukajad määruse muutmisele on olnud valdavalt positiivsed. Oli siiski ka kaks negatiivset vastukaja. Põhjenduseks, miks otsus ei meeldinud, toodi see, et nüüd võivad tõusta maa rendihinnad ja maaomanikud ei pruugi enam olla nõus oma maid odavalt müüma.