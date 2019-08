Rohumaade niitmist kontrollitakse nii maalt kui taevast

On kuulda, et paljud maaomanikud on saanud juba teate, et nende valduses olevad rohumaad on niitmata, ehkki need on niidetud. See paneb küsima, kas satelliidilt kontrollimine ennast ikka õigustab. PRIA esindaja selgitusel kontrollitakse rohumaade hooldamise nõuete täitmist nii taotlejate juures kohapeal käies kui ka satelliitseire abil. Kontrollijad käivad kohal igal aastal vähemalt viie protsendi taotlejate juures.