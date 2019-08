Mida teha ülekasvanud kurkidest? Moosi ja siirupit

Päris tihti küsivad inimesed Riinalt tema hoidiste retsepte ja ta on neid ka jaganud. „Meie ajastul löö internet lahti ja sealt tuleb kõike. Sa ei jõua infot kinni hoida. Mul on lihtsalt patenditud kaubamärk „Hoidised Riinalt”, seda ei tohi keegi teine kasutada, aga retseptid imbuksid nagunii välja,” arutles ta.

Tõsi, mõne oma hitt-toote, näiteks kurgimoosi täpset retsepti hoiab ta siiski veel enda teada. Mis moosi sisse läheb, sellest räägib ta laatadel ostjatele meelsasti, kirjeldab ka üldist töö käiku, aga mõni eriline nipp valmistamise juures jäägu saladuseks. Igaüks võib ise proovida ja katsetada.

Elab ära

Pudeleid ja purke tuleb aasta peale kokku umbes 4000. Ehkki rahmeldamist on palju, elab hoidiste valmistamisega ära. Suvel pakub Riina peamiselt haljastusteenust ja teeb hoidiseid ning sügisel-talvel käib neid laatadel müümas. „Täitsa edukalt elab ära,” kinnitas Riina. „Aga ainult siin Pärnu kandis müües muidugi mitte, Tallinn on see, mis aitab. Tallinnas inimesed väga hindavad ise tehtud asju, just puhtad, säilitusaineteta hoidised on hinnas.”

Hoidised on tallel maakeldris, mida kaunistavad Luige perele kingitud luiged. FOTO: Riina Martinson

Et hakata hoidiste valmistamisega endale leiba teenima, ei piisa sugugi kuldsetest kätest köögis, väga oluline on oskus tohutus dokumentide rägastikus orienteeruda. Iga purk, mis hoidlas hoiul või laadal maha müüdud, samuti kogu kasutatud tooraine peab piinliku täpsusega kirja pandud saama.

„Üks kontrollija luges siin mu purgid üle ja ütles, et kaks on vähem. Mis teha, pidin vastama, et lapselapsed sõid ära,” rääkis Riina. „Kui ma midagi valmistan, siis teengi sellise arvestusega, et suudaksin maha müüa või kui ei, siis pere sööb.”

Puhkepäev. Mis see on?

Kui aga küsida puhkepäevade kohta, pole suurt midagi rääkida. „Neid mul ei ole,” nentis Riina, aga lisas kohe, et kui kuskil kaugemal mitmepäevastel laatadel käib, on ju õhtud vabad. „Laat lõpeb kuuest-seitsmest, siis sööd ja edasi ei saa ju midagi teha. Ma ei saa minna taimi kastma, rohima, lihtsalt olen, ajan kellegagi juttu. See ongi puhkus.”

Luige kodu on Liivi lahest linnulennult 800 meetri kaugusel, aga nagu arvata võib, ujuma ei jõuta. Mullu, kui kogu suvi kestis ideaalne rannailm, jõudis Riina mere äärde vaid korra. „Ja just tol päeval, kui mul oli hetk aega, oli vesi jääkülm, suutsin vaid põlvini vette minna. Aga mereõhku me ikka hingame siin,” muheles naine.