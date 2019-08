Minister Mart Järvik: rekajuhid varastavad põllumeeste kütust

Kohtumisele maaeluminister Mart Järvikuga kogunes läinud reedel Koeru Aruküla mõisa ligemale 20 Järva, Jõgeva ja Lääne-Virumaa põllumeest, keda huvitas enim sinise kütusega seonduv.

Varguse suurus 4,7 miljonit

Põllumehed kuulasid vaikselt ministri selgitusi, et päris head lahendust sinise kütuse kasutamisele pole. Probleem on selles, et aktsiisisoodustusega kütust läheb päris suurel hulgal vasakule, eelmisel aastal 4,7 miljoni jagu. Kuid Euroopa Liidu toetus peab olema sihipäraselt kasutatud. Muidu võib trahvi saada.

Neid kohti, kust kütust kõrvale läheb, on ministri sõnul üllatavalt palju. Esmalt tõi ta välja Soome rekad, kus roolis eesti juhid. Tanklaid muu ei huvita kui Eesti ID-kaart ja ostul märge, et kütust kasutatakse põllumajanduslikuks otstarbeks. Nii läheb Tallinna tanklatest korraga tangituna 1500 liitrit toetusega sinist kütust laevaga üle lahe. Rääkimata mersudest, mille juhid tangivad sinist kütust põhjendusega, et esindavad põllumehi kohtus advokaadina.

Mitmes naaberriigis on ministri jutu järgi sinise kütuse vargused lahendatud põllumeestele kehtestatud limiitidega. „Limiidid võivad olla põllumehele ahistav nõue, aga neist me ei pääse. Seda on välja öelnud ka rahandusministeerium,” lausus ta.

Limiitidega saab kiirelt avastada ka põllumeeste seas väärkasutajad. Nende kohta tuleb kaebusi otse ministeeriumimajja. „Tuleb välja, et ostes tanklast sinist kütust läbipaistvatesse kanistritesse, kaotab see seal mõne kuuga värvi ja selliselt väärkasutavad sinist kütust mitmed põllumehed. Seda näitab oluliselt suurem kütusekulu, kui hektari harimiseks vaja on,” selgitas Järvik.

Limiitide seadmisega on ülesanne vältida vargusi ja teisiti seda teha polevat võimalik, aga kuidas kõik lõplikult välja kukub, selgub lähima paari kuu jooksul.

Riskina tõi minister välja, et raha, mis on seni aktsiisi kasutusena välja makstud, peab kõik jääma põllumeeste kasutada. Tema lubas selle eest seista.

Nüüd läks põllumeeste seas kahinaks. Selle järgi tundus, et limiitide kehtestamine ei meeldinud kellelegi. Emotsionaalselt väljendas seda Jaanus Marrandi. „Kõiki 17 000 kuni 18 000 põllumeest ei saa panna ühte patta nende mõnega, kes varastavad. Limiite kehtestada on üsna keeruline, õiglast lahendust siin pole. Vargusi avastada saab tõhusama kontrollimisega ja piirata või lõpetada üldse sinise kütuse tankimise võimalus tanklatest. Kütuseauto tuleb ettevõttesse ja toob sellist kütust, nagu on tellitud,” konstateeris ta.

Marrandi öeldut toetasid teisedki. Jõgevamaa põllumees Lembit Paal ja Lääne-Virumaa suurtootja Mart Lees tõdesid, et kui Soome rekad varastavad Eesti riigi doteeritud kütust, siis miks kulutada riigi raha põllumeestele limiitide ja normide kehtestamisele.

„Võib-olla peaks siiski fookuse sättima kontrolli tõhustamisele. Kui rekade tankimise võimalus on kinni pandud, tasub olukorda uuesti hinnata. Võib-olla polegi sulisid põllumeeste seas sedavõrd palju, et on vaja hakata limiitide kehtestamisele raha kulutama,” arutles Paal.