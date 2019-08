Maapoepidajad ootavad riigilt toimetulekuks maksusoodustusi

"Aktuaalne kaamera" vahendab, et kui Coop sulges 2017. aastal Põlvamaal mitu maapoodi, andis see tõuke kogukonnapoodide tekkeks - üheks neist oli Leevi pood.

"Kõik need maksud, tööjõumaksud on ju täpselt samad, kas me peame poodi Tallinnas, kus on palju rahvast, või siin, kus on vaid paarsada inimest. Siis peabki tunduvalt rohkem pingutama, et inimesi siia poodi saada," ütles Leevi poe juhataja Lii Toots.