Vargad tekitasid Virumaa põllumajandusettevõttele üle 50 000 euro kahju

"Öösel varastati meie hoovi pealt GPS vastuvõtjaid, monitore, pardakompuutreid ja muud elektroonikat, kokku langes varaste ohvriks 11 masinat, kahjud ületavad üle 50 000 euro," seisab osaühingu sotsaalmeedialehel.

Paljud masinad on saanud kahjustusi, mille tulemusena pole neid võimalik kasutada. "Masinatel, kus antennide ja muu sarnase eemaldamine on lihtsustatud, olid meil endil ennetuseks asjad juba peitu pandud, kuid abi sellest palju pole. Masinad olid ka kaameraga turvatud parklas. Varaste ohvriks langesid Claasi, Müller Electronicu, Case, TopConi ja AgLeaderi seadmed!" teavitas Lääne-Virumaal tegutsev osaühing.

Lõuna prefektuuri juhtivuurija Liia Pilt sõnas, et viimase kuu jooksul on politseile üle Eesti laekunud mitu teadet GPS-seadmete ja antennide vargustest põllumajandustehnikalt. Vargusi on toime pandud nii Põhja-, Lõuna- kui ka Ida-Eestis. Kahjud on suured ning varguste üksikasju selgitatakse kriminaalmenetlustes.

Näiteks Lääne-Virumaal Kadrina vallas Kadapiku külasvarastati ööl vastu 16. augustit traktori küljest GPS seadme antenn. Kahju on 5300 eurot.

Samal päeval teatati, et samast vallast Hulja alevikust, et seal tungiti sisse kinnisele territooriumile ning traktorite küljest varastati kuus GPS antenni ja neli GPS monitori. Esialgne kahjusumma on 48 000 eurot.

“Politseiuurijad ja eksperdid on sündmuskohtadelt kogunud nii palju tõendeid, kui see on olnud võimalik. Samuti on piirkonnas patrullitud eesmärgiga leida kahtlasi sõidukeid või inimesi ning kogutud infot kohalikelt, kes on politseile olnud suureks abiks oma tähelepanekute jagamisega. Analüüsitakse videosalvestusi ning selgitatakse sündmuskohtadel toimetanute isikuid,” sõnas Pilt.

Põllumajandusettevõtetele ning teistele kel vastavad seadmed, soovitame GPS-antennid ja ekraanid sõidukitest võimalusel öisteks seisakutundideks eemaldada või masin parkida turvalisse, valvega varustatud kohta. Olemasolevate valvekaamerate puhul soovitab politsei omanikel üle kontrollida, et seadmed vaataks õigesse suunda ning et nad oleks ka töökorras.