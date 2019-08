Vabatahtlikuks merepäästjaks olemine on kallis lõbu

Feld tunnistas konkreetseks minemata, et registreeritud on selliseidki ühinguid, mis aktiivsusega silma ei paista. „Algul mõeldakse, et teeme ühingu, kutsume seltskonna kokku ja merel on vahva olla. Ent reaalsus on, et ka vabatahtlikuna pead iga päev mõne tunni sellele pühendama ja kui midagi juhtub, siis märksa rohkem, sealhulgas uneajast.”

Vanad kalad

Paatsalus tegutseb merepäästeühing kümme aastat, aga tegelikult on paljud selle liikmed olnud päästega seotud märksa pikemat aega.

„Päästmine on üks osa tavapärasest aastasadu katkematult kestnud rannaelust,” kommenteeris Feld. „Lihtsalt nüüd on tegevus organiseeritum ja meil on võimalik toetust küsida.”

Kui vanasti mindi merele lappajaga või oma paadiga, siis mullu saadi kätte just päästjate vajaduste järgi Saaremaal Alunaudis ehitatud alus – see on uppumatu, pontoonid on täidetud vahuga, sellel on päästjate vajadustele vastavad jääklass ja naftapidavus ning sobivad töösüsteemid.

„PRIA tasus üheksa kümnendikku aluse ligi 30 000eurosest maksumusest, ülejäänu kogusime liikmetelt. Alunaut tegi suurepärast tööd,” kiitis Feld.