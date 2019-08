Raudrohi aitab aknest vabaneda

Naistele kasulik

Korrastab menstruaaltsüklit, soodustab uriinieritust ja langetab palavikku. Aitab neeru- ja põiepõletiku, emaka- ja munasarjapõletiku, samuti köha korral. Kurgupõletiku ja ülemiste hingamisteede põletiku ajal on raudrohuauru sisse hingatud.

Raudrohus olev K-vitamiin soodustab vere hüübimist, rohkem on seda lehtedes. Puruks muljutud lehti või lehemahla saab kasutada ninaverejooksu sulgemiseks. Raudrohuteed või -mahla on joodud sisemiste verejooksude (kopsu, soolte, emaka, hemorroidide) korral. Ajalooliselt ongi raudrohtu just verejooksu peatava ja haavu raviva taimena kasutatud.