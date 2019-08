Hapendame ja soolame värskeid seeni

Kuna suve lõpp on meil püsinud pikalt vihmane ja suhteliselt soe, on lootust saada korralik seenesaak. Loodetavasti tulete metsast nii suurte korvitäitega, et seeni jagub ka talvevaruks. Peale marineerimise tasub kaaluda seente hapendamist ja soolamist.