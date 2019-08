Kopra Sahver täitub kirjude viljadega

Kopra Sahvri omanik Reet Luht hoolitses varem Kopra Karjamõisas köögiviljade ja salatite ning maitsetaimede kasvatamise eest. Ühel hetkel otsustati, et koostöö jätkub, ent valdkonnad ja vastutus jagatakse ära. Kopra Sahvri kohta võib öelda, et tegemist on sõsarettevõttega, sest Reet on Kopra Karjamõisa eestvedaja Jüri Koppeli õde.

Reet Luht tõdeb, et mahepõllu hooldamine on puhas käsitöö. FOTO: 3 × Tiit Efert

Hilissuvel ja varasügisel on Kopra Sahvris tööd küllaga. Lisaks Reedale toimetab ettevõttes tema elukaaslane Raimo Merekivi. Tööd jaguks rohkematelegi, aga nagu viimasel ajal maal tavaline, on ka Valgamaal Laatres töökätest puudus. Proovimas on käinud kohalikud ja õpilasmalev. „Kõige paremini edeneb töö siis, kui selle ise ära teed,” ütles Reet pikemalt kommenteerimata.

Seega venivad tööpäevad pikaks, mõnikord kaugelt üle südaöö. Lisaks taimede eest hoolitsemisele nõuab aega kauba pakkimine. „Eile töötasime poole kaheni öösel, 1100 ühikut oli vaja pakkida,” sõnas Reet. Pakkimine tuleb ette võtta viis korda nädalas, kolm korda nädalas viib kauba ära Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik (LET). Tegemist on koostööorganisatsiooniga, kes tahab anda kõigile võimaluse katta oma toidulaud loodussäästlikult kasvatatud kvaliteetse kodumaise toodanguga. Kopra Sahvrile pakub LET logistikateenust, organiseerides kauba Selveritesse, Tallinna ja Tartu Kaubamajja ning Coopi kesklattu. Kaks korda nädalas väljub kaubaauto enda initsiatiivil: esmaspäeviti Tartu klientidele ja neljapäeviti Tallinna.

Mahetootmine tähendab tootja jaoks ka suuri kadusid. Paned maha näiteks mitu vaotäit Hiina kapsast ja lõpuks saad kätte vaid ussipuru.

Tellimuste vastuvõtul, kauba pakkimisel ja transportimisel teevad Kopra ettevõtted koostööd. Hinnakirigi, mida klientidele väljastatakse, on neil ühine, kus siiski tootjaettevõte on selgelt välja toodud. Erakliendid on väiketootja jaoks äärmiselt olulised, kuid Reeda sõnul läheb täiesti arvestatav kogus kaupa Eesti jaekaubandusse. Aga selleks tuleb vaeva näha.

Värvilised köögiviljad

Suurte poodide köögiviljaosakonnad on kirjud nagu kaleidoskoop. Et eristuda, on Kopra Sahver otsustanud seda pilti veel kirjumaks teha, saates müüki värviliste porgandite ja värviliste peetide segu, samuti erivärviliste tomatite segu ja lehtkapsaid.

Tomateid on kasvamas 22 sorti, alates väikestest ja lõpetades suurte lihatomatitega. Kevade poole on pakkuda rukolat. Hinnakirjas on ka valged, roosad, punased ja tavalised ehk kollased mugulsibulad.

Tomateid on talus kasvamas 22 sorti, alates väikestest ja lõpetades suurte lihatomatitega. FOTO: Tiit Efert

Väga hästi ostetakse basiilikut. „Pooleteise nädalaga müüsime tuhat potti,” oli Reet rahul. Seda külvatakse neljapäevaste vahedega. Ühel alusel on 28 potti, aluseid on 47. Lisaks on sortimendis lehtpeet, lehtkapsas ja eri sorti kõrvitsaid.

Tänavu pandi kasvama ka melonit ja arbuusi. Kui sügis tuleb soe, jõuavad need valmis saada. Samas on klientide soovid vastuolulised. Näiteks läinud aastal tunti huvi fenkoli vastu, aga kui fenkol valmis sai, oli huvi kadunud. „See teeb kohaliku tootja elu keeruliseks. Meie kasvatame valmis, aga siis, kui saame pakkuda, ei taha seda keegi,” rääkis Reet.

Põllud on Kopra Sahvril Laatre ümbruses. Reet on asunud oma isatalu arendama, see asub paigas, kuhu tavapärase linnaautoga kohale ei jõua. Eluhoone pole siin ajahambale vastu pidanud, aga põllumaad jätkub. Siia ongi Reedal rajatud uus kasvuhoone ja kaevatud tiik, kus Raimol on plaan hakata kalu kasvatama. Esimene katse läks luhta, sest tiiki tuli haigur, kes selle saagist tühjaks sõi.

Kasvuhoones lokkavad tomatid. Reet imestab, et siinne pinnas ja keskkond tomatile nii meeldib.

Tiigi kõrval asuvatelt põldudelt leiab veel varssellerit, juursellerit, suvikõrvitsat. Terve suur peenar on maasikaid, kogunisti 13 000 taime. Esimene istutamine ebaõnnestus ja taimed tuli uuesti maha panna. Seetõttu peaks saak tulema tavapärasest hiljem, kui ilmad lubavad. Siin kasvavad ka erilist sorti vaarikad, mille viljad on sama suured kui korralikud maasikad.

Reet soovis tänavu rajada ühe täiendava kasvuhoone, aga paigaldajad ei saanud sellega valmis. Kevadel lubatud hooned said püsti alles juunis, kui sinna polnud mõtet enam midagi istutada. Seetõttu läheb kasvuhoone täies mahus töösse alles järgmisel hooajal.

Võitlus umbrohuga